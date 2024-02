Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sono stati scelti dagli autori del Grande Fratello come capitani di una sfida all’insegna della creatività. I due attore, infatti, hanno dovuto girare un cortometraggio: la Luzzi aveva nella sua squadra Greta Rossetti, Marco Maddaloni, Fiordaliso, Sergio D’Ottavi e Rosy Chin, mentre Varrese il resto degli inquilini.

Ed è proprio sul cortometraggio da realizzare che Beatrice ha criticato il collega: “Non esiste che tratti delle persone così. Li tratta malissimo. Toglie loro tutta l’espressione creativa e diventa tutta sua la cosa, una manifestazione sua propria, quindi una forma di egocentrismo ed egoismo brutta”.

Pensiero condiviso persino da Perla Vatiero (anche se per altre ragioni) che è nel team di “attori” gestiti da Massimiliano: “Non ti rivolgere in modo aggressivo nei confronti di… (si riferisce a Letizia Petris, ndr). Capisci a me. Non diamo modo di dire cose… So che lo fai a livello lavorativo, ma non diamo modo”. In sostanza, l’ex di Mirko Brunetti ammonisce Varrese dicendogli di darsi una regolata per non dare adito all’altro gruppo, quello capitanato da Beatrice, di poter utilizzare la cosa contro di lui.