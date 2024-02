Dalla dispensa comune della Casa del Grande Fratello è sparito un barattolo di crema spalmabile, e il primo a farlo notare è Vittorio Menozzi, che nutre sospetti su alcuni coinquilini. Il modello è convinto che sia stato Giuseppe Garibaldi, il quale si giustifica dicendo che l’ha messa da parte per guarnire una torta. La spiegazione, però, non lo convince e, supportato da Beatrice Luzzi, fa notare al bidello calabrese che non è carino nascondere le provviste comuni senza dire niente a nessuno.

Vittorio afferma di aver beccato il colpevole con le mani nella cioccolata: “Gliel'ho detto che ho visto che lui e Anita si prendono le cose. Finché è un biscotto o un pacchetto di cornflakes ok, ma questo non è carino. Mi ha detto che era per la torta del suo compleanno”. La Luzzi sottolinea come non sia certo la prima volta che i due si mettono da parte il cibo. Fanno infatti lo stesso anche con l'ananas e si domanda come è possibile non si rendano conto di essere spiati dall'occhio delle telecamere 24 ore su 24.

Più tardi, quando sono riuniti in cucina, Vittorio tira fuori di nuovo l'argomento e Garibaldi replica: "La nascondo perché così se voglio fare una torta per il mio compleanno c'è! La torta poi la mangiamo tutti... Se avessi voluto mangiarla senza dire nulla l'avrei già fatto". Beatrice, pur capendo le sue intenzioni, gli rimprovera il fatto di aver fatto tutto di nascosto invece di scrivere un bigliettino con il suo nome: "E' un gesto che porta tutto su un'altra strada. Dobbiamo abituarci a non toccare le cose se c'è sopra un nome".

Al termine della discussione, Beatrice si confronta con alcuni inquilini sulla difficoltà di gestire le risorse in una convivenza: "Siamo qua per imparare a stare insieme, non possiamo rinunciare a educarci. Facciamo un patto collettivo". Fiordaliso, invece, è molto più scoraggiata: "Sono andati a prendere le cose nel cassetto di Rosanna, le cose che poteva mangiare solo lei. Non è cattiveria, ma se dopo quattro mesi e mezzo fanno ancora così...".