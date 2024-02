Nikita Pelizon sembra aver intrapreso una nuova frequentazione. La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, è stata vista in compagnia di Emanuele Cutrone, uno dei giovani imprenditori italiani più promettenti. I due sono stati avvistati da Spyit.it all’esterno di un locale di Milano. In seguito sono andati via insieme a bordo di una Lamborghini.

Nikita è reduce da una relazione con Matteo Diamante, già suo ex, che aveva ritrovato l’anno scorso nella Casa di Cinecittà. Dopo alcuni mesi di frequentazione, la storia tra i due è giunta nuovamente al capolinea. “A me non basta il corteggiamento, voglio una persona da ritenere esemplare, che non mi consideri una sua proprietà. Non solo a parole, ma anche a fatti e che non mi faccia provare imbarazzo in nessun contesto. Detto questo, siamo tutti diversi, e chiaramente nessuno di noi è per tutti. Nessuno è sbagliato, semplicemente non è per te”, aveva dichiarato l’influencer triestina dopo la rottura con Diamante.

Chi è Emanuele Cutrone

Emanuele Cutrone, 27enne di origine Siciliane ma vicentino di adozione, è tra i più giovani e promettenti imprenditori italiani. Appassionato fin da piccolo di macchine e motori, è riuscito a trasformare la sua passione nel suo lavoro. La sua società infatti di noleggio e vendita di super car, la MC Car srl, è divenuta in breve tempo un punto di riferimento importantissimo per chiunque abbia bisogno di una macchina di lusso. Non solo a Vicenza, ma in tutta la nostra penisola.