Momento di grande imbarazzo nella Casa del Grande Fratello. Sergio D’Ottavi ha infatti rubato un bacio a Greta Rossetti, scatenando il fastidio da parte dell’ex tentatrice. Greta era in veranda quando Sergio le si è avvicinato per posarle un bacio sulle labbra. Nessun sorriso nella voce dell'ex tentatrice che ha tradito il suo più che evidente fastidio. “No!”, ha esclamato, “Sei impazzito? Questo è matto”.

Subito dopo il bacio, Greta e Sergio si sono ritrovati a parlarne in piscina e la giovane ha palesato il suo fastidio. Si è detta imbarazzata per l’accaduto e dubbiosa per una eventuale clip a proposito del bacio da trasmettere nella puntata di lunedì, video che secondo lei potrebbe generare un caso inesistente. “Sai, io poi sono molto riservata su queste cose”, ha spiegato Greta, e Sergio ha sdrammatizzato: “Dopotutto è solo un bacio rubato”.

È stata la pace sancita tra Greta e Beatrice Luzzi a permettere il riavvicinamento tra D’Ottavi e la Rossetti. I due, infatti, si erano allontanati a causa dei contrasti tra Greta e l’attrice, per poi ritrovarsi solo da qualche giorno. Sergio, tuttavia, non sa che proprio la coinquilina nei confronti della quale fin dal suo ingresso nella Casa ha manifestato un certo interesse lo ha nominato nel corso di una nomination segreta fatta nel confessionale. Il Grande Fratello mostrerà a Sergio quel momento? E se così fosse, condizionerà il nuovo legame nato tra i due? Quel che è certo è che al momento Greta non sembrerebbe essere interessata ad una nuova storia d’amore. Dopo la relazione finita male con Mirko, l’ex volto di Temptation Island sembrerebbe essere concentrata esclusivamente sul suo percorso personale.