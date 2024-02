L’edizione di quest’anno doveva segnare una svolta, un deciso cambio di rotta rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni. E invece, fino ad ora, il Grande Fratello, in quasi cinque mesi, ci ha offerto esclusivamente il triangolo Mirko Brunetti-Perla Vatiero-Greta Rossetti e la dinamica (trita e ritrita) del “Beatrice contro tutti”.

In questi mesi si è finiti inevitabilmente per rivalutare il Gf Vip 7, che al netto del caso Marco Bellavia e le guerre tra i fandom (Donnalisi, Oriele, Incorvassi e Nikiters), ci ha regalato i drammi sentimentali di Oriana Marzoli (con Antonino Spinalbese prima e Daniele Dal Moro poi), la burrascosa relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, la faida tra Spartani e Persiani e il Van-gate.

Greta e la confidenza a Perla: "Dobbiamo aiutarli..."

Ieri pomeriggio, Greta Rossetti, subito dopo essere stata in confessionale, ha raggiunto Perla Vatiero e le ha confidato: “Guarda che non c’è proprio niente, ma nulla proprio. Capisci che per arrivare a una roba del genere… Sì, su di me e Sergio, carini e coccolosi. In qualche modo dobbiamo aiutarli. Anche perché amo… Però amo tu immagina da casa… che cavolo guardano?”. La Vatiero ha risposto: “Dobbiamo aiutarli? Più aiuto di quello che abbiamo dato?”.

Secondo le interpretazioni degli utenti, la Rossetti intendeva dire che nella casa c’è crisi di dinamiche e che gli autori le avrebbero fatto domande sul suo rapporto con Sergio D’Ottavi. Ma l’ex tentatrice è stata chiara: con il coinquilino non c’è niente, ma per “aiutare” (il programma) vorrebbe fare qualcosa.