Ieri sera, Giuseppe Garibaldi ha accusato un malore mentre era in bagno. Nelle immagini in onda su Mediaset Extra, si sente Anita Olivieri urlare e chiedere ai coinquilini di chiamare subito il Grande Fratello. Poco dopo è arrivata un’ambulanza, e il concorrente è stato portato via (non è ancora tornato nella Casa).

Alcune ore fa, il fratello di Giuseppe, Nicola Garibaldi, ha condiviso una storia su Instagtram nella quale ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di salute del gieffino: “Buongiorno a tutti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d’affetto! Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione. Grazie di cuore a tutti”.

Pochi minuti fa, invece, i profili social del Grande Fratello hanno diramato un comunicato ufficiali con gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Giuseppe: “Giuseppe Garibaldi, in seguito ad un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa del Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile”.