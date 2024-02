Nelle ultime settimane, il Grande Fratello, per dare nuovo impulso, ha deciso di cavalcare la dinamica della “guerra” tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Tra l’attrice e l’ex fidanzata di Mirko Brunetti sono volate parole grosse ed il loro rapporto sembrava irrimediabilmente compromesso. Nelle ultime ore, però, è accaduto qualcosa che ha spiazzato i telespettatori. Dopo gli scontri, infatti, le due gieffine sembrano aver deposto – almeno per il momento – le armi, e hanno avuto un confronto pacifico.

“Non è un discorso per niente critico quello che ti ho fatto. Mi piacerebbe che, al di là di quello che vogliono loro, perché noi siamo qua per lavorare, riuscissimo a confrontarci senza offenderci – ha detto Beatrice -. Secondo me è una caratteristica quella tua, che è perfetta per lo show business, ed è una cosa che a me è mancata. Il fatto di essere molto concentrati su sé stessi non è una cosa brutta, è una caratteristica ed è fondamentale per avere successo”.

Poco dopo, l’attrice è tornata anche sulla questione dell’essere individualisti e ha aggiunto: “Non credo che faccia male dire individualista. Poi tu me lo confermi che stai concentrata su di te”.