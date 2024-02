Ieri sera, Giuseppe Garibaldi ha accusato un malore mentre era in bagno. Nelle immagini in onda su Mediaset Extra, si sente Anita Olivieri urlare e chiedere ai coinquilini di chiamare subito il Grande Fratello. Poco dopo è arrivata un’ambulanza, e il concorrente è stato portato via (non è ancora tornato nella Casa).

Per il momento, la produzione non ha rilasciato comunicati ufficiali, ma stando alle indiscrezioni che circolano, Giuseppe starebbe meglio: “Al momento il Grande Fratello non ha ancora rilasciato dichiarazioni di nessun tipo in merito alle condizioni del concorrente, ma secondo fonti ben informate la situazione non sarebbe grave – si legge su Tag 24 -. Dovrebbe essersi trattato solo di uno svenimento, tuttavia si attendono conferme, mentre nella Casa di Cinecittà i concorrenti del reality stanno vivendo momenti di grande ansia e apprensione”.

Come sta Giuseppe Garibaldi, parla suo fratello

Intanto, pochi minuti fa, il fratello di Giuseppe, Nicola Garibaldi, ha condiviso una storia su Instagtram nella quale ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di salute del gieffino: “Buongiorno a tutti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d’affetto! Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione. Grazie di cuore a tutti”.