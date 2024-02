Nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì 5 febbraio, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese hanno avuto l’ennesimi scontro.

Durante il confronto, l’attrice ha definito il collega come un uomo “verbalmente violento”, e sui social moltissimi telespettatori si sono detti d’accordo con lei e l’hanno supportata. Chi invece la pensa diversamente è Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti.

“Mi meraviglio di queste paginette di gossip che danno ragione a Beatrice perché Signorini sta facendo un discorso giusto, come l’ho sempre pensato io. La solidarietà femminile probabilmente la utilizzate solamente quando vi conviene a voi, poi per il resto bisogna tirare fuori le pa**e, a me le donnette non piacciono. Io sono fatta molto diversamente, quindi chiudete quel becco, il non le sopporto, si credono di essere chissà chi, bisogna utilizzare un minimo di intelligenza e non utilizzare l’astuzia come qualcun altro. Voi sapete cos’è un uomo violento? Mi augurano un uomo violento come Massimiliano Varrese… ragazzi lasciamo stare, voi non sapete neanche cosa vuol dire un uomo violento, quindi cercate di essere un pochino più buoni, state etichettando quell’uomo come non è, perché se no il Gf non lo avrebbe mai messo lì dentro, provate a pensarci. Fate pietà e continuo a dirlo, donnette piccole piccole, perché poi siete proprio voi che incentivate questa cosa. Mi spiegate che ca**o avete visto di così violento? Siete proprio squallide”.