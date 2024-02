Archiviata definitivamente la storia con Mirko Brunetti, al Grande Fratello Greta Rossetti ha intenzione di prendersi la sua rivincita. L’ex tentatrice ha instaurato un fortissimo feeling con Vittorio Menozzi, ma allo stesso tempo non disdegna le attenzion di Sergio D’Ottavi, il quale, però, non ci sta a far parte di un triangolo.

Ieri sera, Sergio è andato dritto al punto e ha spronato Greta a essere sincera: "Meglio che mi parli chiaro Greta, perché senza sapere i contesti le persone io non le capisco". La gieffina, però, non ha nessuna intenzione di scoprire le sue carte (almeno per il momento), né di scegliere tra uno dei due. "Ti reputo una persona pura e profonda e so che hai attenzione verso gli altri. Pochi hanno questa profondità", confessa a Sergio. Spiega che è stata proprio questa sensibilità a incentivarla nella conoscenza, ma ha un grande timore: "Io mi circondo solo di persone simili a me. Devo capire che non ti approfitteresti mai della fragilità di una persona. Io proteggo sempre le persone fragili, anche a costo di andare contro me stessa". Un discorso ipotetico, che però non piace per niente a D’Ottavi: "Finora l'ho mai fatto? No, allora perché dovrei farlo?".

Tornando alla questione della scelta tra lui e Vittorio, ammette: "Sto vivendo due rapporti completamente diversi. Ci sono cose che mi piacciono di te e cose che mi piacciono di lui. Ma non voglio affezionarmi a qualcuno solo perché ho bisogno di attenzioni. L'ho fatto finora e non voglio più farlo. Tu sei questo per me qui dentro e non legarmi a te perché mi dai sicurezza". Sergio è pienamente d'accordo con lei: "E' la cosa peggiore che ci sia, perché vuol dire non stai bene da sola. La sicurezza devi trovarla dentro di te".

Dopo il confronto, Sergio chiede un parere a Rosy Chin, confessando di non credere molto alle parole di Greta. Il ragazzo ha infatti notato che durante l'aperitivo e la serata, la ragazza abbia trascorso molto tempo tra le braccia di Vittorio, con un'intimità che sembra qualcosa di più di una semplice amicizia. "Non è capace di decidere? Non voglio che prenda una posizione, sono la prima persona libera, ma a un certo punto voglio vedere concretezza", si sfoga l'inquilino. Insomma di fare parte di un triangolo non ha proprio voglia in questo momento.