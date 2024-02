Quando Ida Platano è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne, in molti ipotizzavano che per lei scendesse il suo ex Riccardo Guarnieri, conosciuto proprio nel dating show di Maria De Filippi. Tuttavia, le cose non sono andate così, e a spiegarlo ci ha pensato proprio l’ex cavaliere alla rivista ufficiale del programma.

Riccardo ha rivelato che sta frequentando una donna a cui è molto legato e verso la quale prova un forte interesse. La loro conoscenza è iniziata la scorsa estate, quando lui ha trovato dei messaggi in chat di lei. Da lì ha deciso di incontrarla e, dopo il primo appuntamento, hanno iniziato a frequentarsi assiduamente, con la loro relazione che prosegue tutt’ora.

Guarnieri ha poi confessato che Ida non gli ha mai scritto, nemmeno quando è venuto a mancare suo nonno, motivo per cui gli ha fatto strano quando in studio lei ha dichiarato di provare affetto nei suoi confronti. Secondo Riccardo, la tronista ha detto quelle cose solo perché il pubblico si aspettava quello da lei.

Riguardo al trono della Platano, Riccardo ha ammesso di aver trovato questa scelta un po’ accelerata, anche se ha ribadito che ognuno fa ciò che vuole e ha i propri tempi. Ad ogni modo, l’ex cavaliere ha ammesso che lo incuriosisce vedere Ida rapportarsi ai suoi corteggiatori e viceversa. “Ida nel bene e nel male è un osso duro!”, ha detto Guarnieri.