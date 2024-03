E’ su Netflix la serie tv ispirata alla storia di Rocco Siffredi, Supersex.

Protagonista l’attore Alessandro Borghi. Sono solo pochi giorni che la serie è disponibile su Netflix e già è stata vista da milioni di utenti.

L’intera stagione è concentrata sulla vita del porno divo italiano, dalla sua infanzia fino ai giorni clou della sua carriera, per poi concludersi con gli ultimi anni di professione.

L’interpretazione di Alessandro Borghi è al centro dei principali commenti degli utenti Netflix. L’ex attore protagonista di Suburra, ha conquistato, anche questa volta, veramente tutti.

Durante le molteplici interviste rilasciate, Alessandro Borghi ha raccontato di aver inizialmente temuto il ruolo da protagonista nella serie, dovendo interpretare un uomo ancora in vita e che, nella sua di vita, interpreta a sua volta un personaggio.

Domenico Galasso attore di Supersex e di Mare Fuori

Dopo la grande professionalità di Alessandro, un dettaglio ha attirato l'attenzione degli utenti più attenti.

Uno degli attori presenti nella serie fa parte del cast di Mare Fuori. Stiamo parlando del prete di Ortona, interpretato da Domenico Galasso, l'attore che nella serie tv veste i panni del padre di Gaetano, detto ‘o Pirucchio.

Ciò che non tutti sanno, però, e che è trapelato in questi giorni, è il grado di parentela tra Domenico Galasso e lo stesso Gaetano di Mare Fuori. Il primo, infatti, è il padre di Nicolò Galasso, Gaetano in Mare Fuori, e anche nella vita reale.

Domenico Galasso è arrivato in Supersex su Netflix subito dopo Mare Fuori 4. E’ un famoso attore di teatro, ma è grazie alla penultima stagione della serie Rai che ha trovato il suo successo mediatico. La recitazione per lui è iniziata come passione ed è finita per diventare mestiere di vita.