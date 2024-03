Questa notte è andata in un’onda una scena con protagonisti Paolo Masella e Letizia Petris che ha scatenato una nuova bufera sul Grande Fratello. I due fidanzati hanno iniziato a scherzare mentre si trovavano nella zona beauty della Casa di Cinecittà, ma secondo alcuni utenti sul web sarebbe poi stato superato il limite.

Ad un certo punto, il macellaio romano si è tolto la cintura ed ha iniziato a sculacciare la fotografa. L’ha rincorsa per la Casa fino a quando non sono arrivati in prossimità della porta del bagno dove l’ha messa all’angolo, mettendole le mani al collo e continuando a “frustarla”. In seguito è scattata la censura, e Paolo è stato chiamato in Confessionale, evidentemente per un richiamo da parte degli autori.

La scena ha lasciato i telespettatori basiti, ma a lasciare maggiormente interdetti il fatto che a comportarsi in questo modo sia stato proprio Paolo. Da quando ha messo piede nella Casa di Cinecittà, infatti, il macellaio romano si è fatto portatore di “crociate” moraliste, esprimendo più volte la sua idea circa le relazioni rigide e vecchio stampo, sul rispetto della donna e sulla protezione (quasi morbosa).

C’è anche chi ricorda che nella passata edizione, per una scena simile a questa con protagonisti Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, l’imprenditore veneto venne anzitempo squalificato. E sui social gli utenti stanno chiedendo che venga assunto lo stesso provvedimento nei confronti di Paolo.