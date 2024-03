Daniele Dal Moro non sembra aver accettato di buon grado il fatto che la sua ex, Oriana Marzoli, abbia già voltato pagina e che ora frequenti un’altra persona.

Sui social, l’imprenditore veneto ha lanciato l’ennesima frecciatina alla modella di origini venezuelane, dicendo chiaramente di aver preso lui la decisione di troncare la relazione e che non c’entrano terze persone. “Comunque ti ho mollato io. E non per qualcun'altra. Do you remember? Quello che fai descrive che sei, c’è poco da dire”, ha scritto l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Sono ormai diverse settimane che Oriana Marzoli sta frequentando Cristiano Iovino (anche se per il momento nessuno dei due è ancora uscito allo scoperto), il personal trainer finito al centro del gossip per il famoso caffè con Ilary Blasi. In realtà, lui e la “reina” avevano avuto un flirt alcuni anni fa, e adesso si sono ritrovati. Negli ultimi giorni, Oriana e Cristiano sono stati beccati spesso insieme: prima a cena in compagnia di Antonella Fiordelisi e Salvatore Angelucci (ex tronista di Uomini e Donne), e in seguito presso un noto albergo di Milano (hanno pubblicato alcune foto dallo stesso luogo).

Quel che è certo è che questa volta la turbolenta nonché burrascosa tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è giunta al capolinea.