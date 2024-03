Si infittisce il mistero su Kate Middleton. L’annuncio dell’intervento all’addome, la sparizione dalla scena pubblica e le paparazzate. In questi giorni i media hanno parlato di presunti tradimenti e persino di violenze domestiche, adesso però c’è preoccupazione perché una fonte ha rivelato che lo staff di Kate non riuscirebbe né a vederla né a contattarla. Un “insider” ha fatto delle confessioni inediti a US Weekly.

Preoccupazione per Kate: "Lo staff non riesce né a vederla né a sentirla"

“Alcuni membri dello staff di Kate non sono stati in grado di vederla o parlarle in questi mesi, non ci sono riusciti. Intorno a lei è stata creato un alto muro di silenzio, alcuni collaboratori non sapevano nemmeno dell’intervento finché non è stato annunciato, quindi ha colto tutti di sorpresa. Questo ha alimentato la loro preoccupazione. Adesso solo poche persone della famiglia reale sanno cosa sta realmente accadendo e tengono la bocca chiusa. Kate ha ricevuto la visita di re Carlo e di sua moglie, ma per il resto è coperta da un velo di segretezza. Questo sta creando preoccupazione nello staff della Middleton, che non riesce a contattarla.

Come ha reagito Kate a tutti questi gossip e tesi del complotto? Comprende la curiosità, ma a parte la sua famiglia e gli amici più stretti, è irremovibile nel mantenere la sua privacy. Kate ha detto che sente di avere il diritto di guarire e recuperare in privato. È stata una decisione della principessa di tenere nascosti i dettagli del suo intervento. Né Kate né William pensano che le sue cartelle cliniche dovrebbero essere destinate al pubblico. Lei sta cercando di non prestare attenzione a tutte le voci e William sta facendo del suo meglio per proteggerla, ma è molto difficile.

William non sa più cosa fare, viste le continue domande su sua moglie, mentre continua a sostituire il padre malato e ad aiutare con i bambini a casa. La pubblicazione della famosa foto? Quella è stata una decisione collettiva. Il palazzo ha cercato di controllare il caos. Era un’operazione per mettere a tacere quelle ridicole voci. Kate si è presa la colpa del fotoritocco, ma non è stata lei a ritoccare”.