Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 14 marzo, si è a lungo discusso di un video risalente ad un mese fa circa nel quale Greta Rossetti ha rivelato a Paolo Masella e Letizia Petris le confessioni che Vittorio Menozzi le avrebbe fatto in merito al rapporto con Beatrice Luzzi.

“Quelle cose che ci siamo dette nel letto io e te, me le ha dette in modo approfondito. Mi ha detto delle cose, sia ieri che oggi, mi ha raccontato tutto nel dettaglio: agghiacciante! Mi è venuto il sangue freddo, però lui ha paura di questa cosa, ha paura che esca questa cosa”.

Al termine della puntata c’è stato un chiarimento tra Greta e Beatrice. “Agghiacciante come mi ha descritto il rapporto, come lo vedeva, me lo ha raccontato in gita. Io non sono mai entrata in merito al vostro rapporto”, ha detto l’ex tentatrice.

Pronta la replica dell’attrice: “Io sto tre o quattro mesi in confidenza con una persona per poi andare a dire ‘Votiamo Max’, sarei una pazza. Quando c’è stata la litigata che lui si era dissociato dalla storia di Max, fecero un video in cui tu dicevi: ‘Questa cosa non la voglio più vedere Vitto, è una cosa terribile’, ma a cosa ti riferivi?”. “Io gli ho detto che non lo rivedevo come si era come si era comportato in puntata, che era incoerente con i suoi pensieri, e a te ha detto cose diverse - ha risposto Greta -. Io gli ho detto ‘questa cosa non la voglio vedere’, perché se lui diceva delle cose e poi in puntata cambiava, queste cose non le voglio vedere”.

A far infuriare gli utenti sui social, però, è stata una frase in particolare detta da Greta: “Bea, ti posso giurare su mia zia che io non sono mai entrata in merito al vostro rapporto. Anche nei confessionali, tutte le volte, ma”. Il giuramento della gieffina sulla zia deceduta ha fatto storcere il naso ai telespettatori, condannando il gesto della Rossetti accusandola di giurare il falso.