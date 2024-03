Nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello, Greta Rossetti ha parlato in diverse occasioni anche dei suoi ex fidanzati (anche quelli famosi, tra cui Michele Morrone), ed è tornata a farlo la scorsa notte. Mentre era in camera con Anita Olivieri e Alessio Falsone, l’ex tentatrice ha commentato l’incontro con sua madre – avvenuto nel corso dell’ultima puntata – per poi tirare in ballo un suo ex famoso.

“Mia mamma ieri sera si è lamentata, ma in parte la capisco. Lei non è che non vuole che io segua il mio cuore, ma sbagliavo a portare tutti i ragazzi da lei. Sì in passato li ho portati tutti a casa, anche dopo cinque giorni di frequentazione. […] Lui? Quello che mi ha fatto più male tra gli ex. Male in che senso? Ah no, sotto quel lato era tutto fumo e niente arrosto. Non faccio nomi, non so se lo conoscete”.

Anita subito dopo le ha chiesto: “Quello famoso? Quello dei film? Quello famosissimo e che adesso canta pure?”. Greta ha risposto aggiungendo anche un dettaglio sulla peluria dell’ex famoso: “Sì è lui. Ma basta, non commentiamo oltre che poi qui mi chiamano in confessionale. Comunque su di lui ricordo una cosa. Appena sono tornata a casa mia mamma mi ha chiesto ‘e quindi com’è?’. E io ‘mamma è peloso!’. Proprio così le ho detto”.