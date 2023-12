Dopo la fine dell’ultima edizione di Temptation Island, sono iniziati a circolare rumor circa una presunta relazione tra Greta Rossetti e Michele Morrone. La madre dell’ex tentatrice, Marcella Bonifacio, in una recente intervista ha confermato tutto (svelando i motivi della rottura). Questa notte, al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello, la concorrente ha parlato con Federico Massaro proprio della frequentazione con l’attore.

“Se vai fuori e fai una ricerca vedrai che mi associano a tutti i calciatori della Serie A e a tutti gli attori famosi che ci sono. Ma uno non deve ascoltare tutto. Mi associano a quello e questo. Se tu leggi quello e ci credi allora non sei per me. Poi vabbè il fatto di Michele… Se ho avuto una relazione con lui? Ci sono stata insieme tre mesi. Ecco quello è vero, in quel caso quello che dicono è la verità. Mirko sapeva tutto. Gli ho sempre raccontato il mio passato e anche quella cosa. Però mi hanno associato a tante altre persone. E se uno ci crede significa che non ha capito nulla di me e non possiamo stare insieme. Quindi se Mirko ascolta gli altri peggio per lui e va benissimo”.

La Rossetti poco dopo si è confidata anche con Anita Olivieri: “La cosa è andata avanti dei mesi. Andava tutto bene, mi ha anche chiesto di andare con lui in America perché doveva promuovere un film, ma lì ho detto di no. Poi vabbè è finita dopo tipo tre mesi”.

La madre di Greta sulla relazione tra la figlia e Michele Morrone

“Loro si sono frequentati per un po’ di tempo. Lui è venuto anche a casa nostra e mia figlia ha guardato i suoi bambini per un mese. Poi è finita perché erano molto diversi. Michele era molto geloso. Una volta si è arrabbiato perché lei aveva scattato delle foto con un body molto scollato. Poi ho avuto un dubbio su Mirko – ha dichiarato a Turchesando -. Tutto è nato quando lui ha detto ‘prima o poi supererò anche Michele e farò gli spot per Giorgio Armani’. Nulla contro chi vuole emergere, però l’importante è non prendere in giro e giocare con i sentimenti delle altre persone”.