Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, è stata ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, trasmissione radiofonica in onda su Radio Cusano Campus.

La donna ha dato la sua opinione sulla storia d’amore tra la figlia e Mirko Brunetti: “Io non ho mai visto una storia tra Mirko e Greta perché mi puzzava tutto troppo. Una cosa in particolare ve la devo dire, visto che lui vuole fare la parte del bravo ragazzo. Perla fa la vittima, è quella che ci è andata di mezzo è stata Greta.

Sapete dove mi viene il grande dubbio su Mirko? Noi siamo iscritti ad un’agenzia di moda, quindi non c’è nulla da nascondere sul fatto che Greta voleva emergere. Dico solo questo: Greta ha avuto una relazione di qualche mese con Michele Morrone, che è stato anche a casa mia, ma la cosa assurda che ha detto Mirko è stata questa: ‘Un giorno arriverò più in là di Michele Morrone. Farò la pubblicità di Armani’. Ecco, quello è stato il mio primo dubbio, anche se non ho nulla contro chi vuole emergere, però bisogna essere chiari e non giocare con i sentimenti delle persone. Se viene fuori una cosa del genere, come penso, allora mi inca**o”.

Poi, Marcella ha rivelato perché è finita tra Greta e Morrone: “Perché si sono lasciati? Perché Greta voleva emergere e lui si era arrabbiato con lei perché aveva messo una foto con un body scollato, era molto geloso. Due persone troppo diverse. Greta ha tenuto i suoi figli per un mese”.

La madre di Greta ha anche raccontato perché è finita la relazione tra la figlia ed Eugenio Colombo, tirando in ballo anche Guendalina Canessa: “Greta ha preso l’ennesima carognata da Eugenio, anche se ora siamo molto amici. Sai cosa mi ha fatto Eugenio? Noi siamo unitissimi, lui è un bellissimo ragazzo. Dopo Michele, come bellezza c’è Eugenio. Lui andava bene con Greta, anche se era una relazione a distanza. Una sera lui era con Guendalina Canessa, io volevo conoscerla. Lui mi dice: ‘Appena siamo insieme ti faccio una videochiamata e te la presento’. Sapete cosa è arrivato sul telefono? Eugenio che si è baciato con Guendalina. Sì, Eugenio ha tradito Greta baciando Guendalina. Lui l’ha ammesso, ha pianto, però Greta non perdona, non torna indietro”.

Infine, Marcella ha lanciato un appello al Grande Fratello: “Facciamo entrare Eugenio Colombo, sono sicura che mia figlia così si rimette in sesto. Lui è sempre la sua spalla, sì lancio questo appello. Lei ogni tanto va in depressione e lui con la sua solarità la riprende, è eccezionale”.