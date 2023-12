Ieri, martedì 12 dicembre, Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, è stata ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, trasmissione radiofonica in onda su Radio Cusano Campus.

La madre della gieffina ha attaccato pesantemente Mirko Brunetti: “Non è una persona chiara, mi ha molto delusa. Ho ricevuto una chiamata da lui dopo che non mi aveva risposto. Mi ha chiamata dopo aver letto il mio post”.

La signora Marcella ha poi aggiunto: “Mia figlia è una persona vera e l’abbraccio che ha dato a Perla era vero e spontaneo: esprimeva solidarietà. Mia figlia è stata bravissima, vedendo che Mirko e Perla erano ancora presi si è fatta da parte. Lui mi ha deluso molto con questo suo atteggiamento ambiguo. Diceva di non voler scontentare né l’una né l’altra, ma così facendo è risultato inscenato. Ma la verità verrà a galla: io adesso farò una guerra per farla emergere. Greta è stata male perché è stata derisa, anche da Ciro Petrone. Secondo me è di una bassezza unica quanto successo. Come fai a giudicare una ragazza che non conosci solo perché sei del team Perla?”.