Mirko Brunetti e Perla Vatiero si amano ancora. Lo dice Angelica Baraldi, ex concorrente del Grande Fratello, che durante un’ospitata a Casa Chi ha detto che secondo lei tra i due “c’è tanto sentimento”.

“Per quello che ho visto io nella Casa c’è tanto sentimento tra Mirko e Perla, io ho sognato in prima persona. Ci ho creduto tanto e ci credo tutt’ora. Li guardi e ti perdi. C’è proprio una magia tra di loro. Per me c’è ancora tanto. Magari se ne renderanno conto fuori dalla Casa. Io li amo veramente. Mirko e Perla si guardavano con occhi meravigliosi, c’è tanto sentimento tra loro”.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, però, Mirko ha ribadito di non voler tornare insieme a Perla e viceversa.

“Ha deciso di chiudere di nuovo, ma secondo me ha fatto quella dichiarazione per mettere un punto e per farla stare tranquilla nella Casa ora che lui non c’è più. Per darle quella libertà di divertirsi e godersi l’esperienza del Grande Fratello. Anche perché non sappiamo quali saranno i nuovi ingressi e cosa succederà”.

Poi ha aggiunto: “Io ero la persona di fiducia di entrambi. Stavo legando molto con Perla, con Mirko eravamo come fratelli. Facevo da collante per farli riavvicinare ma il pubblico ha capito tutt’altro ed è per questo che sono stata eliminata”.