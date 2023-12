Tre giorni fa, dopo l’eliminazione di Mirko Brunetti al Grande Fratello, Greta Rossetti ha fatto una rivelazione shock. L’ex tentatrice, infatti, ha raccontato che lui voleva un figlio da lei: "Mi diceva che voleva andare a convivere, che voleva un figlio con me, e ci ha provato. Sono cose importanti che se ci penso oggi penso ‘sei folle’. In quel momento per me lui era tutto, sentivo di aver trovato la mia persona. Il mio cuore era libero, lui invece era uscito da una relazione. Un conto è dire una cosa e un conto è provarci, non lo fai per un incidente, lo fai per scelta".

Durante la puntata di ieri, lunedì 11 dicembre, al termine del confronto con Perla Vatiero, Mirko ha però smentito quanto dichiarato dalla sua ex fidanzata: "Voglio smentire e chiarire una cosa importante. Non è vero che volevamo un figlio, è una cosa importante a cui io do importanza. Non abbiamo mai voluto avere un figlio, c'è stato un momento in cui abbiamo avuto paura che fosse successo. Io mi sarei preso le mie responsabilità, ma non è vero che lo volevamo". La concorrente ha replicato, dalla camera: “Io non ho mai detto una roba del genere, non ho detto che volevamo un figlio. Ho detto che avevamo progetti importanti futuri, ci promettevamo cose importanti. Ho detto che cercavo un figlio con il mio ex”.

La madre di Greta sbugiarda Mirko

Alcune ore fa, la madre di Greta, Marcella Bonifacio ha però sbugiardato Brunetti in una storia su Instagram: “Mirko, ti dico solo una cosa: racconta la verità su questo figlio che hai cercato tu, perché sai è l’uomo che decide in un momento intimo… Quindi racconta veramente quello che hai fatto… Io non so perché lei (Greta, ndr) abbia risposto così, non l’ho capito, quindi racconta quello che hai fatto. ‘Sei la donna della mia vita, io ti dimostro in questo modo che…’. Racconta, non che stai buttando fango dove sei stato ospite mio per due mesi, o probabilmente avevo ragione io quando ti ho detto in faccia che tu avevi uno scopo. Mi sa che ti sei comportato troppo male con noi, non credi? Ma prima o poi quella tua maschera da buono verrà fuori”.