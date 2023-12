Ieri sera è andato in scena un nuovo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Al termine della puntata del Grande Fratello, la gieffina ha raccontato di aver intravisto negli occhi dell’ex fidanzato tanta sofferenza, e ritiene che lui non sia davvero tranquillo. Secondo lei, Mirko non si capacita di quello che è successo, adesso che è all'esterno ha una visione differente della situazione.

Perla ne parla a Letizia e Giuseppe, i quali si mostrano particolarmente critici nei confronti di Greta Rossetti. Secondo i due concorrenti, quando si ama una persona non la si mette in difficoltà così come ha fatto lei con Mirko. Per la fotografa, sarebbe stato opportuno che l’ex tentatrice non entrasse mai nella Casa per non rovinare il percorso all'ex. "Lei lo fa per sé stessa, per un suo obiettivo lavorativo", commenta Perla che, continuando, accusa la rivale di essere egoista: "Lei non pensa a Mirko, pensa alla sua persona”.

La Vatiero, al contrario, dice di essere entrata nella Casa pensando di fare un gran bene al suo ex. Loro due hanno una complicità speciale, sapeva che insieme si sarebbero divertiti e si sarebbero dati forza e supporto l'un l'altra. Il comportamento di Greta, invece, è sempre molto torbido: perché ha svelato gli altarini solamente dopo l'uscita di Mirko?

Letizia fa un elogio di Mirko, il quale in poco tempo è riuscito a farsi voler bene e a diventare un punto di riferimento. Le parole di Greta, invece, hanno gettato del fango su una persona che stava cercando di costruire una nuova immagine di sé. Anche l'avvicinamento a Perla risulta sospetto alle due amiche. Quest'ultima è certa che Greta lo faccia per non screditarsi, in quanto litigare contro di lei la metterebbe in cattiva luce. Al contrario, facendo l'amica, la ragazza riuscirà a uscirne bene, a discapito del povero Mirko.

Qualunque sia la verità su Greta, una cosa è certa: Perla non ha alcuna intenzione di allacciare un rapporto con lei.