Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 11 dicembre, abbiamo assistito al confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

I due hanno parlato del loro rapporto, della loro storia d'amore che ha avuto una battuta d'arresto a Temptation Island. "Siamo stati troppo presenti l'uno per l'altro. Avremmo avuto bisogno di un familiare, di un conoscente", ha confessato lei nel ripercorrere i motivi che hanno portato alla rottura. "Mi dispiace che Perla ogni volta giustifichi i suoi comportamenti mettendo prima i miei, come se io fossi il colpevole. Penso sia arrivato il momento di prendersi anche lei la responsabilità di certi comportamenti che mi hanno portato ad allontanarmi da lei", ha proseguito lui dopo aver visto una clip di Temptation Island. "Non sono io che ho scelto di andarmene perché c'era Greta, entrambi siamo usciti con altre persone. Perla mi disse ‘finalmente ho avuto il coraggio di lasciarlo’. Non sono stato io il carnefice", ha concluso Mirko. Sul futuro, Brunetti ha aggiunto: "Non rinneghiamo ciò che abbiamo fatto, ma di più qui non poteva esserci. Sicuramente tra me e Perla quel sentimento di protezione e quell'affetto non svanirà mai, ma più di quello che è, non ci può essere ancora altro". Perla, prima di scoppiare in lacrime, ha commentato: "Dopo quello che ho vissuto qui dentro, non pensavo ad altro".

Poco prima di lasciare la Casa, Mirko, salutando Perla, le ha detto una frase all’orecchio che la Vatiero ha riferito a Letizia Petris: “Mi raccomando. Non farti ingannare. E poi non ti scordare la promessa… Capito?”.

Sempre ieri sera, Perla ha anche scoperto delle dichiarazioni fatte da Greta a proposito di un presunto figlio che Mirko avrebbe voluto da lei (circostanza poi smentita dal rietino). Al riguardo, la Vatiero ha commentato: “Mirko ha detto che magari hanno rischiato, come può succedere in una coppia. Giusto? Il rischio può capitare. Ah, Greta ha detto che lui voleva un figlio? Ma proprio lei ha messo in mezzo a sta cosa? L’ha tirato fuori proprio lei qui dentro? Io quello che non mi spiego è cosa gli è passato a lui per la testa. Nei confronti di lei, cosa gli è passata per testa?! Anche sta cosa del figlio e non del figlio, ma dai ragazzi. E se Mirko ha detto questa cosa come battuta lei non doveva ripeterla qui dentro in questo contesto. Non aveva senso che lo dicesse”.