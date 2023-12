Luca Vetrone, protagonista dell’ultima edizione del L’Isola dei Famosi, sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello. La voce circola ormai da diversi settimane, e negli ultimi giorni è stata confermata anche da Fanage, che ha svelato che il modello entrerà nella Casa entro la fine di dicembre.

“Luca Vetrone entrerà nella Casa del Grande Fratello. FanPage.it può confermare che il modello ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi entrerà nella Casa di Cinecittà nel corso delle prossime settimane. L’ingresso di Luca non è previsto per il prossimo sabato, puntata che non vedrà l’ingresso di alcun nuovo concorrente nella Casa. È certo però che il modello varcherà la porta rossa entro la fine di dicembre”.

L’ingresso di Luca Vetrone, ovviamente, non è casuale. Infatti l’ex naufrago conosce Perla Vatiero, con la quale si dice abbia avuto un flirt, anche se lei non lo ha mai confermato.

Cos'ha detto Perla Vatiero su Luca Vetrone

“Ci siamo visti in comitiva, in amicizia, in conoscenza, senza che sia mai successo niente. Ci siamo sentiti fra amici. Ma sono quelle conoscenze che possono anche finire in amicizia. Poi sicuramente è un bel ragazzo, nel senso a me è sempre piaciuto esteticamente. Anzi, è un bellissimo ragazzo, si può dire che è il mio prototipo di ragazzo esteticamente. Ci scherzavo anche con Mirko dicendo che era il mio prototipo quando lui andò a L’Isola dei Famosi. Se io lo guardo dico proprio: è il mio prototipo.

Fondamentalmente io non riuscivo né a sbloccarmi né a lasciarmi andare. Momento sbagliatissimo. Avevo appena finito una relazione, non ero spensierata, non sono quel tipo di persona. Non sono quel tipo di persona, se mi sento con quella persona è perché lo voglio frequentare realmente, però pure là mi sono resa conto che non era il momento. Io nonostante abbia 25 anni e uno mi possa dire ‘esci e divertiti’ io se vedo un ragazzo è perché voglio frequentarlo, non sono quel tipo di ragazza che esce e si diverte”.

Nel frattempo, al termine della puntata di lunedì 11 dicembre, in una lunga diretta su Instagram, Mirko Brunetti ha risposto alle curiosità dei followers. Parlando proprio dell’ingresso di Luca Vetrone, Ciro Petrone, anche lui presente, ha detto: “Vabbè, se gli piace… E’ single”. “Certo, ci mancherebbe altro – ha risposto Mirko -. Ma io non sono in competizione con nessuno, ricordatevelo”.