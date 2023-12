Nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì 11 dicembre, c’è stato il confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Alfonso Signorini inizia a raccontare la storia dall'inizio, o meglio da quanto accaduto tra i due ex innamorati a Temptation Island. Tanti i video mandati in onda - in uno sentiamo dire a Mirko che voleva chiederle di sposarlo - con il quali si cerca di fare chiarezza su chi abbia ragione e chi no.

Il futuro di Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Ad ogni modo, i due sembrano intenzionati a mettere un punto definitivo alla loro relazione. "Cosa vedi nel tuo futuro?", chiede Signorini. Mirko non lascia dubbi: "Quello che abbiamo vissuto qui dentro è stato bellissimo perché comunque si è visto il senso di protezione che abbiamo nei confronti dell'altro, ma è frutto di tutto quello che ci siamo dati. Non rinneghiamo ciò che abbiamo fatto, però è anche giusto capire che più di questo non poteva esserci nella Casa, soprattutto perché non ero entrato per prendere una decisione tra Perla e Greta. Non era mia intenzione illudere una delle due". La gieffina afferma di non essersi illusa. "L'affetto che proviamo non svanirà mai, ma non ci sarà altro tra noi", ufficializza così Mirko la fine della relazione, lasciando a bocca aperta Signorini e Perla delusa, anche se quest'ultima spiega: "Non fa male, sono cose che ci siamo già detti".

Le parole di Mirko dopo il confronto con Perla

Intanto, al termine della puntata, Mirko Brunetti è stato protagonista di un video nel quale si è detto molto soddisfatto del confronto avuto con Perla Vatiero: “Sono molto soddisfatto del confronto che ho avuto con Perla. Sono entrato emozionato perché mi mancava la Casa, però era anche giusto mettere alcuni puntini sulle i sul percorso che io e Perla abbiamo fatto, perché se io ho fatto delle scelte è anche perché Perla mi ha fatto del male sia all’interno di Temptation Island sia fuori. Siamo arrivati entrambi scarichi e lei ha ammesso anche nella Casa tutti gli sbagli che ha fatto con me. Per quanto riguarda l’amicizia tra Greta e Perla, penso sia soltanto una cosa di questi due giorni perché hanno cercato conforto, ma non saranno mai amiche. Per quanto riguarda l’uscita di sabato sono molto dispiaciuto, non me l’aspettavo perché sentivo di dare tanto all’interno della Casa”.