Eliminato nella scorsa puntata, Mirko Brunetti è rientrato nella Casa del Grande Fratello per un confronto con Perla Vatiero. Alfonso Signorini ha mostrato ai due le immagini del loro percorso a Temptation Island, e il rietino ha messo subito i puntini sulle i.

“Perché è stata lei a iniziare la conoscenza con un’altra persona. Così dopo io mi sono lasciato andare con Greta. Poi lei ha interrotto la sua frequentazione perché non ha trovato il ragazzo giusto, mentre tra me e Greta è andata avanti. Però non ci sto a passare per il carnefice. Anche perché per lei ho fatto tutto e sono stato sempre presente. Appena finivo di lavorare tornavo da lei per passare più tempo possibile insieme”.

Signorini ha poi chiesto a Brunetti se con Perla potrà mai esserci un ritorno di fiamma e lui si è finalmente esposto: “Sapevamo entrambi che qui dentro più dell’affetto che c’è stato non ci sarebbe stato altro. Se in futuro potremmo tornare insieme? No, c’è tanta stima e molto affetto, questo resta e continuerà sicuramente”. Perla, con gli occhi lucidi, ha detto di non esserci rimasta male: “No sono tranquilla, ne avevamo già parlato, quindi lo sapevo”.

Poco prima di abbandonare la Casa, però, l’ex gieffino si è avvicinato alla sua ex compagna, l’ha abbracciata e le ha detto qualcosa su una promessa: “Mi raccomando. Non ti fare ingannare. E poi non ti scordare la promessa… di te, capito?!”. Perla in lacrime ha risposto: “Devo passare il Natale qui dentro capisci? Tu come stai? Mirko come va? Lo vedo che non stai bene, dimmelo che tanto lo vedo che non stai benissimo”.