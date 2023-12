Nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello, Federico Massaro ha confessato ad alcuni coinquilini di provare una forte attrazione per Greta Rossetti, ma che non ci prova perché la vede molto interessata a Vittorio Menozzi. Quest’ultimo, invece, a domanda diretta da parte di Giuseppe Garibaldi, ha risposto che non ci proverebbe con l’ex tentatrice pe non rovinare “l’affetto fraterno” che è nato tra i due.

“Che brutto! – ha esclamato Greta –. Questa è la risposta che dai quando non ti piace una persona!”. “Mi piaci un sacco ma ci dobbiamo conoscere meglio”, la replica di Vittorio. “Mi è già venuta la secchezza cambiamo discorso”, ha chiuso lei.

Parlando con Beatrice Luzzi, però, Vittorio ha smontato l’interesse che Federico ha dichiarato nei confronti di Greta: “Io credo che a nessuno dei due interessi tanto l’altro e credo anche che Federico non stesse dicendo la verità”. “Credi che a tutte e due (Greta e Federico, ndr) interessi tu?”, ha chiosato l’attrice.