Questa sera, lunedì 11 dicembre, nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Stando a quanto rivelato da Il Messaggero, Luca Vetrone farà il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Nei giorni scorsi, Perla Vatiero ha raccontato di conoscere l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, e è che il suo prototipo di uomo: “Io ho detto che è bello e che l’ho conosciuto. Con lui in che rapporti siamo? Direi che siamo rimasti conoscenti. Lui è il mio prototipo e l’ho sempre detto. Però non è che c’è stata una storia, che non ho mai fatto. Ci siamo conosciuti ed è finita lì. Quando poi ne hanno parlato in puntata sono rimasta spiazzata.

Se entra qui con noi al Grande Fratello? Ti immagini? Pensi che succede? Sarebbe proprio… Lui è proprio buono come il pane, un bravo ragazzo. Sì è un cucciolo davvero. Luca è molto cucciolo, un ragazzo d’oro. Molto più cucciolo di Mirko. Esteticamente è tanta roba. Lui creerebbe competizione di sicuro se entrasse. Davvero il top, qui si parla soprattutto di un fattore estetico. Vedi questo ragazzone però poi è bravissimo e davvero molto educato e carino”.

Chi è Luca Vetrone

Luca Vetrone è nato a Benevento nel 1995 (ha 28 anni) ma cresce a Riccione che considera la sua vera casa. Nel 2019 al corso di Scienze Motorie all’Università di Urbino Carlo Bo, ha iniziato a lavorare come comparsa in televisione. Ha partecipato poi a Uomini e Donne come corteggiatore di Angela Nasti ed è entrato nel 2021 tra i tentatori di Temptation Island. È diventato noto dopo avere vinto il titolo di Mister Italia che gli ha consentito un accesso alla scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. Luca è un'influencer e personal trainer che ha un vasto seguito sui social. La sua pagina Instagram (@luca.vetrone) è seguita da oltre 260mila follower.

Luca Vetrone è stato fidanzato con Sofia Torreggiani. La ragazza lo aveva lasciato dopo la fine dell’Isola dei Famosi per un’altra donna. In un’intervista, Sofia aveva raccontato: “La decisione l’ho presa io, non è stata condivisa, mi hanno detto che ci è rimasto male ma penso sia normale quando due persone stanno insieme. Non so perché avrebbe dovuto dire certe cose sul mio conto, pensavo avessimo chiuso ‘bene’ la relazione, e per me era ancora così”.