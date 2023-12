L’eliminazione di Mirko Brunetti al Grande Fratello ha portato Greta Rossetti a rivelare dettagli intimi sulla loro storia. Ieri sera, l’ex tentatrice si è lasciata andare a diverse confessioni, retroscena sulla relazione con l'ex di Perla Vatiero di cui nessuno era a conoscenza. Dopo la puntata dello scorso sabato aveva anticipato qualcosa alla sua inquilina parlandole di "gesti folli" che Mirko aveva fatto nei suoi confronti. Nel corso della serata ha raccontato: "Voleva un figlio da me, ci ha provato ad averlo".

La confessione di Greta Rossetti

"Mi diceva che voleva andare a convivere, che voleva un figlio con me, e ci ha provato. Sono cose importanti che se ci penso oggi penso ‘sei folle’. In quel momento per me lui era tutto, sentivo di aver trovato la mia persona. Il mio cuore era libero, lui invece era uscito da una relazione. Un conto è dire una cosa e un conto è provarci, non lo fai per un incidente, lo fai per scelta", ha raccontato in un primo momento a Massimiliano Varrese e Grecia Colmenares. Greta ha così chiesto consigli: "Non so se dirlo a Perla prima che le sente domani in puntata, forse è meglio ora. Gliele dico. Non voglio che lo venga a sapere in puntata".

In un secondo momento la Rossetti ne ha parlato anche con Monia La Ferrera e Vittorio Menozzi: "Ho raccontato una cosa importante che potrebbe fare male a Perla Vatiero. Non so se dirglielo prima o aspettare che lo veda in video. La scorsa estate io volevo lasciare Mirko, ogni volta che vedevamo la puntata di Temptation Island litigavamo. Una sera gli dissi basta, lui mi diceva che io ero la donna della sua vita, che voleva un figlio da me. Così l'ha fatto senza preoccuparsi delle conseguenze". La concorrente dopo aver ribadito la volontà di raccontare tutto alla Vatiero prima che guardi la clip in puntata, ha ascoltato il parere di Monia: "È una cosa così intima che secondo me non dovresti dirla. Se esce è perché l'hai tirata tu fuori adesso".

Come avrebbe reagito Mirko Brunetti

Le parole di Greta sarebbero arrivate all’orecchio di Mirko. Stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, l’ex concorrente avrebbe smentito categoricamente: “Ho saputo da gente interna al programma che Mirko respinge e nega categoricamente una presunta gravidanza! Queste sono cose gravissime e spero sia sola solo una cosa fraintesa o detta male”.