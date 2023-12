Durante la venticinquesima puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha dovuto abbandonare a sorpresa la Casa. Ad assistere alla diretta è stato anche Daniele Dal Moro, che ha detto la sua sul triangolo con protagonisti l’ormai ex concorrente, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

“Oltre al fatto che mi sto rompendo le pa**e è neanche ve lo spiego, io non capisco… ma ti piace questa o ti piace quell’altra?”, ha commentato il fidanzato di Oriana Marzoli. Ma non è finita qui, perché il veneto ha continuato a prendere in giro Mirko, tirando una bordata all’intero cast: “Il più pulito c’ha la rogna”.

Lo scorso settembre, in seguito all’intervista rilasciata da Alfonso Signorini a Verissimo, nel corso della quale il conduttore scaricava di fatto i vipponi della passata edizione, Daniele sbottò sui social: “Pelato infame!”, scrisse l’ex tronista.

Daniele Dal Moro, che dal Grande Fratello Vip è stato squalificato proprio a causa di alcuni atteggiamenti aggressivi nei confronti di Oriana Marzoli, alcuni mesi fa, durante una live su Twitch, aveva rivelato di essere in causa con il reality: “Vi ricordate l’altra volta quando sono uscito dalla Casa e ho fatto un post? Dissi ‘Prima o poi vi racconterò’. Il problema è che non lo posso fare, perché siccome… siccome sono in causa non lo posso fare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non cogl***e. Quindi a tempo debito, io mi ricordo sempre”.