L’eliminazione di Mirko Brunetti al Grande Fratello, avvenuta durante la puntata di sabato 9 dicembre, ha lasciato tutti sorpresi.

La maggioranza del pubblico, infatti, pensava che il rietino fosse uno tra i primi a salvarsi al televoto, avendo un ruolo centrale in una delle dinamiche più succulente di questa edizione, ovvero il triangolo con Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Tutto questo, però, non è bastato, e i telespettatori hanno voluto punire l’indecisione di Mirko. In molti, non avendo visto il suo rientro in studio, hanno ipotizzato che l’ex concorrente potesse soggiornare in tugurio. La stessa Perla è sicura che l’ex fidanzata non sia realmente stato eliminato e che si trovi nell’area più disagiata della Casa. Ieri, però, Vittorio Menozzi, trovando la porta del tugurio aperta, ha constatato che all’interno non c’era nessuno.

Attualmente, Brunetti si troverebbe in un hotel vicino agli studi Voxson, ed ha incontrato alcune persone che hanno segnalato la cosa ad Amedeo Venza: “Ciao Amedeo, stamattina ho incontrato Mirko Brunetti e la sua mamma in hotel, ed era molto triste lui. Per quanto riguarda le ragazze, ha detto che ha bisogno di tempo per pensare. Però in cuor suo sa di chi ha bisogno e sa qual è il Mirko che gli piace di più. Poi è risalito in camera. Rimane fino a martedì mattina”.