Alex Belli è stato uno dei protagonisti assoluti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La chimica “artistica” con Soleil Sorge e il conseguente triangolo amoroso che ha visto coinvolta anche Delia Duran, ha rappresentato uno dei momenti più “iconici” di quell’edizione del reality show.

Nelle ultime ore, il “Man” ha detto la sua in merito a Beatrice Luzzi: “Posso affermare, che a parer mio Beatrice, sia veramente la più rilevante di questa edizione, la sua personalità, il suo essere sempre lucida con una dialettica splendida. Quindi forza Beatrice”.

In seguito, Alex ha anche criticato l’atteggiamento che Massimiliano Varrese ha con Beatrice, e ha aggiunto un particolare che potrebbe aprire ad un suo clamoroso ritorno della Casa di Cinecittà: “È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori luogo! Ci vorrebbe un bell'uomo Alfa per farlo tornare con i piedi per terra! Fly down man!”.

Sui social gli utenti stanno chiedendo a gran voce ad Alfonso di far tornare Belli. In realtà, già durante la passata edizione, Alex era stato contattato, ma aveva rifiutato perché non apprezzava particolarmente il cast: “Il Grande Fratello è un programma di accadimento. Tutti pensano che sia un programma autorale, in realtà non lo è. È un programma dove c’è un gruppo di persone che fanno cose, che si piacciono, che non si piacciono, che litigano, che si vogliono bene. Quest’anno purtroppo fin dall’inizio c’è stato un cast che aveva comunque palesemente dei problemi, dal caso Bellavia eccetera. Tutta una serie di cose che hanno appesantito un po’ il programma. Poi dopo è stato refreshato, come si dice in gergo tecnico. È stato rifatto completamente il cast, però per usare un mio eufemismo non è il mio game”.