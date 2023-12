Alessandro Vicinanza è tornato a Uomini e Donne dopo la fine della relazione con Ida Platano, e ha ripreso la frequentazione con Roberta Di Padua.

Una frequentazione sembra stia proseguendo a gonfie vele. Solo pochi giorni fa, i due sono stati avvistati insieme in un ristorante di Ponte Milvio e, anche nelle ultime ore, Alessandro e Roberta sono stati beccati, questa volta a Salerno, in atteggiamenti piuttosto intimi.

Stando alle segnalazioni inviate da alcuni utenti a Deianira Marzano, il cavaliere e la dama si sarebbero anche scambiati un bacio appassionato tra la folla di passanti: “Roberta e Alessandro sono in giro a Salerno felici e contenti, per non dire ‘innamorati’”. E ancora: “Oggi pomeriggio Alessandro e Roberta passeggiavano a Salerno mano nella mano (molto carini). Deia abbiamo beccato Alessandro e Roberta nel parcheggio di piazza della Concordia a Salerno che si scambiavano un bacio molto, ma molto passionale. Purtroppo non abbiamo avuto la prontezza di fare foto, ma la mia amica ha detto ad Alessandro ‘mi raccomando’, e lui ha risposto che il bacio è scappato”.