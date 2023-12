Cresce l’attesa per il ritorno di Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne, ora che la sua ex compagna, Ida Platano, siede sul trono del dating show di Maria De Filippi.

Ad incuriosire i telespettatori è proprio ciò che potrebbe accadere con quest’ultima, ma soprattutto con Roberta Di Padua, con la quale aveva intrapreso una frequentazione poi terminata per abbandonare il programma con Ida.

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, il ritorno in studio di Alessandro è stato accolto con favore da Roberta, tant’è che già nella puntata in cui lui arriverà in studio, i due balleranno insieme. Un ballo a cui sarebbero seguite anche diverse uscite insieme e cene fuori. Il cavaliere, infatti, avrebbe detto alla dama che erano mesi che non stava così bene.

Intanto, nelle ultime ore, è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano. Un utente, infatti, ha avvistato Alessandro e Roberta a cena insieme in un ristorante di Ponte Milvio.