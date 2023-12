Prosegue la faida tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nella Casa del Grande Fratello. Questa volta, ad accendere la miccia, sono state le dichiarazioni dell’attrice sul bidello calabrese e su suo padre: “Mi sono trovata davanti ad un padre che difendeva completamente il figlio. Ero difronte ad una cultura patriarcale, familistica e poco oggettiva. Quando è entrata la madre, che è stata favolosa nei miei confronti, loro due si sono girati a comunella e se ne sono totalmente infischiati di quello che la donna diceva. Un atteggiamento maschilista e irrispettoso nei confronti della donna di famiglia. Lui e suo padre sono dei maschilisti. Se le cose in Italia vanno così è per questo motivo. Non c’è l’oggettività di dire che un figlio può sbagliare”.

Durante la puntata di ieri, Giuseppe ha attaccato Beatrice, difendendo il padre dalle accuse di maschilismo: “Lei è veramente una persona brutta e cattiva. Dire che siamo maschilisti è una cosa grave. Non voglio che mio padre sia messo in discussione in questi argomenti. Lei non si deve proprio permettere di dire certe cose assurde. Mio padre è oggettivo e se sbaglio mi dà anche uno schiaffo di educazione. Non c’è mai stato maschilismo in me o mio padre e mi ha insegnato sempre il rispetto. Lei fa passare un messaggio troppo forte e io non le permetto di continuare. Non va bene perché sta passando un messaggio molto sbagliato. Io mi devo calmare? No. Questa non te la faccio passare. E questa andremo pure fuori su questo discorso. Ne riparleremo, fuori da qui poi ne riparleremo”.

Intanto, durante una pausa pubblicitaria, Garibaldi ha anche offeso la Luzzi: “Questa brutta bas***da, brutta bast***a! Guarda a questa che mi sta facendo passare qui”.