L’ingresso di Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello ha fortemente destabilizzato Mirko Brunetti, così come il riavvicinamento tra quest’ultimo e la sua ex fidanzata Perla Vatiero.

Ma nelle ultime ore, ad infastidire il 26enne rietino, sono anche alcune attenzioni che Giuseppe Garibaldi sta riservando a Perla. Già dopo poche ore l’ingresso nella Casa della Vatiero, il bidello calabrese, anche se in tono scherzoso, aveva lasciato intendere di nutrire un certo interesse nei suoi confronti. “Lei è davvero molto bella – aveva detto -. Ora la stresso, sì adesso vado. Mi picchia Mirko? Ma che c’entra, che me ne frega, è la ex, mica stanno più insieme. A lei ho già detto che se avrò dei comportamenti che la infastidiscono deve dirmelo. Per quanto riguarda Mirko invece non ci sono problemi, lui non ci sta insieme e ha un’altra ragazza. Dai impari una cosa e ne sbagli altri io non so più osa fare e come farti capire tutto”.

Nei giorni a venire, Giuseppe si è reso protagonista di altri gesti nei confronti di Perla, prima portandole la colazione a letto, e poi facendole un massaggio, circostanza, quest’ultima, non particolarmente gradita da Mirko. Poche ore fa, Brunetti si è sfogato con Paolo Masella, lamentando un cambio di atteggiamento di Garibaldi nei suoi confronti. Il gieffino ha anche notato alcuni atteggiamenti maliziosi da parte del bidello.

“A me non piace entrare in competizione con la gente. Adesso ti faccio un esempio per farti capire, tu scherzi e dici determinate cose, fino a lì è uno scherzo. Se poi quelle cose le fai veramente e cambi anche atteggiamento nei miei confronti, vuol dire che quelle cose le pensi. Il fatto di dire ‘io la corteggio’ davanti a me, scherzando, e poi lo fai cambiando atteggiamento davanti a me. Giuseppe, per indole, lo ha fatto anche con Bea, non è capace di dire ‘è così, penso questo’, non ha le pa**e per come la vedo io”.