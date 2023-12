Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese è senza dubbio uno dei più controversi di questa edizione del Grande Fratello. All’inizio della loro avventura nella Casa più spiata d’Italia, i due attori non andavano d’accordo e litigavano di continuo.

Beatrice è rimasta ferita dai comportamenti di Massimiliano, ancora prova del dolore al solo pensiero. L'attore la invita a ridimensionare il tutto e a non esagerare. "Andiamo oltre", dice. In seguito, Varrese passa ad un'inaspettata confessione: "A volte sono stato attratto da te". La Luzzi non sembra disdegnare, in fondo sarebbe potuto nascere qualcosa. Tuttavia, è andata meglio così. "Non sarebbe stata una buona idea", commenta l'attrice, convinta che insieme sarebbero stati troppo forti. Avrebbero diviso il gruppo, separandosi dai giovani. Oggi, al contrario, sono più amalgamati è questo è un bene per la coesione degli Inquilini.

Sulla storia con Giuseppe Garibaldi, Beatrice si pone alcune domande. Anche Sara Ricci, sua amica, inizialmente non credeva ai suoi sentimenti. Pareva impossibile un avvicinamento tra i due. In realtà, l’attrice oggi si trova a dover dare ragione agli scettici, dati i risultati ottenuti. "Ho fatto una follia", afferma constatando di essere stata avventata.