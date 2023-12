L’ingresso di Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello ha fortemente destabilizzato Mirko Brunetti. Ieri sera, l’ex tentatrice si è detta dispiaciuta nel vedere il suo ex fidanzato decisamente provato da quanto accaduto durante l’ultima puntata, ed ha detto a Sara Ricci di desiderare di poter parlare con lui per aiutarlo a superare i dubbi e a sollevargli il morale.

“Lo vedo soffrire e mi fa male”, ha detto Greta, che poi ha aggiunto: “Ho paura di avvicinarmi a Perla e che lei possa fraintendere ma voglio mettere tutto in chiaro per consentire a lui di continuare il suo percorso in modo libero”.

Ieri sera, Mirko è crollato ed è scoppiato a piangere, e nemmeno Perla Vatiero è riuscito a consolarlo: “Vederti così diverso mi preoccupa, evito di avvicinarmi per paura di peggiorare le cose” ha affermato la gieffina avvicinandosi al suo ex. Poi ha aggiunto: “Non voglio allontanarmi da te, non rende la situazione tranquilla per nessuno. Mi dispiace, non è quello che voglio”.