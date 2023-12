A distanza di meno di 24 ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Greta Rossetti ha avuto un chiarimento con Mirko Brunetti dopo la rottura sancita dall’ex tentatrice durante la penultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il confronto tra Mirko e Greta

I due si sono appartati in veranda, e Brunetti ha detto di trovarsi in una situazione particolarmente complicata: “Quando sono entrato non mi sarei mai aspettato che le cose sarebbero andate in questa maniera. Mai l’avrei detto. Non è che non mi sento libero, ma un po’ in imbarazzo. Il mio percorso non è nei confronti tuoi o di Perla. Però si perde completamente tutto il senso. Come l’equilibrio è cambiato con l’entrata di Perla, adesso ricambia. Questa cosa mi appesantisce da mesi. Sempre le stesse cose. Sono crollato perché non pensavo che sarebbe successo tutto questo. Non pensavo alla tua entrata o a quella di Perla. Ho la testa che scoppia. Io da parte tua mi aspettavo cose diverse”.

Greta ha replicato che per quanto le riguarda la loro storia d’amore è giunta definitivamente al capolinea. L’ex tentatrice ha anche aggiunto che Mirko potrebbe tranquillamente iniziare una relazione con un’altra gieffina. “Non c’è molto da dire, fai il tuo percorso. Non capisco come io possa metterti in imbarazzo. Per me puoi metterti nel letto con una. Il sentimento c’è, mi andrà via perché mi hai deluso, ma andrà via da solo con il tempo. Ma non tornerei mai con te e quindi non imbarazzarti. La mia decisione definitiva è questa. Non ti senti libero, ma devi sentirtici. Se tu partecipi a dei programmi televisivi poi non ti meravigliare! Ora ti stai piangendo addosso e non ha senso. Tu poi non sei chiaro e non si capisce quello che dici.

E ricordati che tu sei entrato qui che è un reality. Sei venuto in un gioco. Se non volevi questo vivevi la vita reale e vedrai che non avevi sorprese. E se io ho visto un avvicinamento così forte tra te e Perla non sono pazza. Quindi ci sta la mia reazione di dire basta. Se ti sei sentito di farlo ok, hai fatto bene, ma non puoi pretendere che io da casa stia zitta e me lo faccia andare bene. Ho visto gli sguardi e i fatti. Sai dove mi metto i tuoi ‘ti amo’? Li dicevi e poi stavi con lei ogni giorno a parlare della vostra storia”.