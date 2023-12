Amadeus ha annunciato al TG 1 i Big in gara al Festival di Sanremo 2024. Un cast ricco di novità (aumentato per l’occasione a 27, più tre giovani per un totale di 30 cantanti in gara).

Nel cast dei Big troviamo: Fiorella Mannoia: Geolier; Dargen D’Amico; Emma Marrone; Fred De Palma; Angelina Mango; La Sad; Diodato; Il Tre; Francesco Renga con Nek; Sangiovanni; Alfa; Il Volo; Alessandra Amoroso; Gazzelle; Negramaro; Irama; Rose Villain; Mahmood; Loredana Bertè; The Kolors; Big Mama; Ghali; Annalisa; Mr Rain; Maninni; Ricchi e Poveri.

A loro si aggiungeranno tre giovani che passeranno il turno durante la serata Sanremo Giovani che andrà in onda su Rai 1 il prossimo 19 dicembre. In finale sono arrivati: Tancredi da Amici di Maria De Filippi; i Santi Francesi da X Factor; Clara da Mare Fuori, i Bnkr44 che hanno duettato con Sethu durante lo scorso Festival di Sanremo; ma anche lo streamer Grenbaud; gli Omini; Dipinto; Fellow; Jacopo Sol; Vale Lp; Nausica e Lor3n.

Accanto ad Amadeus troveremo come co-conduttori e co-conduttrici: Marco Mengoni nel corso della prima puntata, Giorgia nel corso della seconda, Teresa Mannino nel corso della terza, Lorella Cuccarini nel corso della quarta e Fiorello per la finale. Fra gli ospiti Giovanni Allevi e Russell Crowe.