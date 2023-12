Belen Rodriguez ospite di Mara Vanier a Domenica In. La showgirl argentina ha affrontato anche l’argomento Stefano De Martino. “Lui è stato molto carino nel rientrare di nuovo nella tua vita”, ha commentato la padrona di casa. “Poi a un certo punto succede qualcosa: i giornali iniziano a dire che non stai bene...”.

“Sì, è andata così. Il matrimonio è in salute e in malattia e io penso di essere sempre stata fin troppo in salute. Poi quando è arrivata la malattia, perché la depressione è una bruttissima bestia, non hanno saputo accompagnarmi e tenermi la mano. Non hanno saputo farlo. Mi sono sentita sola, completamente”.

Stefano ha tradito Belen con dodici donne

“Stefano mi ha tradita sia letteralmente che nella fiducia. Il mio rapporto con lui non è finito con un tradimento, ma è iniziato con un tradimento. L’ho scoperto, ma ho fatto finta di niente. Sono sicura che mi abbia tradito, ho chiacchierato anche con le diverse signorine… Hanno ammesso subito tutto. Ho parlato con dodici di loro alla fine ho smesso perché dovevo pagare la bolletta del telefono”.

Nonostante questo, Belen Rodriguez crede tutt’ora nell’amore. “Farei altri due figli, mi piacerebbe. Il mio nuovo fidanzato è un angelo. Santiago è un angelo, una persona speciale. Luna Marì una dinamite, è pestifera”.

Belen ha sofferto di depressione

“Ero arrivata a pesare 49 kg, non mangiavo più, non volevo più alzarmi dal letto e aprire le finestre. Stavo male. Ma alla fine ho deciso di combattere”. […] Stefano non mi ha mai aiutato, non ha saputo farlo, probabilmente perché non mi amava".