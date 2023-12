Il triangolo che vede protagonisti Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti sta appassionando il pubblico da casa, ma non solo. Anche un’amatissima ex vippona, protagonista della passata edizione del Grande Fratello, ha detto la sua al riguardo. Antonella Fiordelisi, infatti, ieri sera ha visto la puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, e ha commentato l’ingresso dell’ex tentatrice.

L’influencer campana ha rivelato di conoscere Perla, ed ha aggiunto che secondo lei, quest’ultima sarebbe ancora innamorata del suo ex fidanzata. Antonella è anche convinta che a Greta, invece, non importi nulla di Mirko.

Il commento di Antonella Fiordelisi

“Conosco e mi piace Perla e credo sia veramente innamorata di Mirko. Al momento non credo che Mirko lo sia ma la cosa certa è che Greta avrà più difficoltà ad integrarsi in quel gruppo e sarebbe carino che gli altri empatizzassero anche con lei. P.s.: a Greta non frega nulla di Mirko e fa pure bene”.

Sì ho visto anche il loro avvicinamento di questa settimana. Che devo pensare… quello che pensavo nei giorni scorsi, cioè che si amano ancora e mi sembra che lo pensino tutti. Se lo amo ancora? Ovvio che il sentimento c’è ancora. Anche perché è impossibile eliminare tutte le emozioni in così poco tempo. Però se ho deciso di lasciarlo c’è un motivo. Ho visto Perla e Mirko al GF ed è chiaro a me e a tutti che si amano ancora. Si percepisce da come si comportano tra loro ed è evidente. Io comunque non entro per minare il loro riavvicinamento. Quando prendo una decisione difficilmente torno indietro. Entro per vivere il mio percorso e so che non sarà facile”.