Nel corso della 23esima puntata del Grande Fratello, Anita Olivieri è finita in nomination d’ufficio per aver violato il regolamento.

Alfonso Signorini "smaschera" Anita Olivieri

“Hai commesso una grave infrazione. Chi entra nella Casa del Grande Fratello stringe un patto di lealtà con il pubblico e con il programma. Chi viola questo patto va inevitabilmente incontro a delle conseguenze. Come spesso accade in Casa avete ricevuto delle medicine da parte delle vostre famiglie. Anita, dentro una di queste medicine che ti sono state consegnate, tua madre ha nascosto un bigliettino per te. E abbiamo le prove”.

Nel video incriminato si vede Anita chiamare sotto le coperte Rosy Chin per raccontarle di quanto sua madre fosse “un genio” per averle messo un bigliettino all’interno della scatola del medicinale. Glielo ha detto nascosta da una coperta e parlando sottovoce, ma i microfoni ambientali le sono stati fatali.

“Sei venuta meno con un patto di fiducia con il programma, è evidente – ha proseguito Signorini -. Da una parte tua madre non doveva fare quel che ha fatto e dall’altra tu avresti dovuto parlarne con il Grande Fratello. Per questo tu passi direttamente al televoto per la prossima eliminazione che avverrà sabato prossimo”.

Nel bigliettino la madre le aveva consigliato di “parlare meno e ascoltare di più”, ma il problema per il Grande Fratello non è stato tanto aver ricevuto il bigliettino, quanto più nasconderlo e non confessarlo agli autori.