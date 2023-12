Nella puntata del Grande Fratello di ieri, sabato 2 dicembre, Greta Rossetti ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. L’ex tentatrice ha prima avuto un confronto con Mirko Brunetti e, in seguito, anche con Perla Vatiero. La sua presenza in Casa è però durata una manciata di minuti. Quando Mirko è stato mandato in Confessionale ha infatti trovato una busta rossa con sopra scritto: “Sei tu a scegliere chi fra Perla o Greta può restare in casa”.

Perla o Greta: la scelta di Mirko

“Ci penso bene, faccio la mia scelta, ma di strategia dietro c’è ben poco”, la risposta del gieffino. E da lì a poco la scelta l’ha fatta: dentro Perla, fuori Greta. “Scelgo di far restare Perla. Se faccio questa scelta è perché Perla ha iniziato qui il suo percorso da venti giorni e ha trovato i suoi equilibri. Vuoi o non vuoi li ho trovati anche io. E mi rendo conto che qui dentro è molto importante avere una persona di cui potersi fidare. Prima per me lo era Ciro, poi lo è stata Angelica. Adesso lo è Perla. L’ho detto prima, con lei mi sento a casa. Lei poi ha instaurato un bel rapporto con tutti quanti. Nulla togliere a Greta, è una scelta difficile, ma scelto che rimanga Perla”.

Greta non l’ha presa esattamente bene, ma non lo ha lasciato a vedere ed è uscita dalla porta rossa. Ma ovviamente era uno scherzo degli autori: La Rossetti non è stata eliminata.

Perla Vatiero ha un crollo e scoppia a piangere

Al termine della puntata, Perla ha avuto un crollo. La concorrente è corsa in piscina ed è scoppiata piangere. Letizia Petris l’ha seguita e ha cercato di consolarla: “Quanto male hai superato tesoro? Vorrei capire meglio per poterti dare una mano. Io mi trovo in difficoltà perché non so come aiutarti. Già quello che hai superato… c’hai messo maturità e forza. Poche donne ce l’avrebbero fatta. Ricomincia e ritrova la forza che hai messo all’inizio. Hai affrontato tutto da donna, adesso butta fuori e da domani ricominci con la tua forza. Per te stessa vai avanti e non cadere.

Ci sono io e non ti girerò mai le spalle. Domani ti voglio al top, tieni il mento alto che ti cade la corona dalla testa. Hai superato questo ostacolo una volta e lo puoi fare nuovamente. Dentro hai delle cicatrici grandi e lo sappiamo. Sappi però che non sarai mai sola. Se superi questa nulla ti fermerà, fuori anche se ti spareranno tu continuerai a camminare dritta. Non ci sarà nulla che ti potrà fermare. Fuori spacchi il mondo. Quello che non ti affossa ti fortifica. Qui si gioca con la vita delle persone”.

Perla ha dichiarato che da stasera si distaccherà da certe dinamiche, per riuscire ad andare avanti: “Lo sapevo che sarebbe successo, lo sapevo! Non ce la faccio più. Come faccio a vivere tranquilla? Già è difficile il contesto. Ma adesso come faccio? Mi schiaffano una cosa del genere… Io non è che l’ho frequentato tre mesi, è stato il mio fidanzato da anni. Non ce la faccio ragazzi. Ho tenuto tutta la serata, ma ora non riesco. C’è stata così tanta tensione. Non posso cadere. Questo gioco è troppo crudele. Io lo sapevo, me lo sentivo. Mi devo distaccare dalla situazione di loro. Prenderò un distacco. Altrimenti non ce la faccio, me lo devo. Ok che è il gioco, giochiamo, però questa è davvero pesante. Si sta giocando con dei sentimenti. Cosa peggiore non mi poteva proprio capitare”.