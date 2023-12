Come prevedibile che fosse, l'ingresso di Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello ha destabilizzato i concorrenti.

Il primo a essere scosso è Mirko Brunetti, che non sa come gestire questa situazione, soprattutto alla luce della reazione di Perla Vatiero. Quest’ultima ha pianto sulla spalla sua e di quella di Letizia Petris.

"Si sta giocando coi sentimenti", afferma Perla, sostenuta dalla fotografa. Massimiliano Varrese, così come Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares, sostiene che questo rapporto è sotto i riflettori e deve essere gestito con delicatezza.

La nuova entrata, insomma, non sembra godere del benestare dei coinquilini, ne è cosciente e ne parla a Sara Ricci, forse la meno coinvolta in questa storia. Greta ha avuto diversi scontri in Casa con Mirko, fra una sorpresa e un confronto, e alcuni di questi hanno avuto altri protagonisti. "Mi dispiace più per i pregiudizi che ci sono nella casa", afferma l’ex tentatrice in una confessione all'attrice. Sa perfettamente che i suoi precedenti comportamenti non sono stati graditi da parte degli inquilini: "Mi dispiace più per Anita. Vorrei scusarmi".

In salone, distante da Greta, è proprio Anita Olivieri a sfogarsi con Rosy e Fiordaliso. Tutti si sforzano di provare ad accogliere la nuova concorrente, ma lei non riesce: "Non l'accolgo con l'applauso mi spiace. Mi ha offeso senza conoscermi. Buongiorno e buonasera e basta". Poco più tardi, Greta si aggiunge al gruppo di donne e qui si siede per affrontare il primo scoglio del suo percorso: Anita. Le due ragazze sono sedute sui divani e prima che la bionda possa dire la sua, la Rossetti la precede e le confessa: "Ho sbagliato io, potevo usare altri termini. Ti chiedo scusa". Anita, rinfrancata anche dalle amiche, accetta le scuse, affermando di comprendere ora il suo stato e che gli sbagli, dopotutto, sono umani, ci rendono univocamente umani e uguali.

Poi, non volendo lasciare nulla in sospeso e senza rimandare, la ragazza affronta di petto Greta e le dice: "Voglio essere onesta con te dal principio, fossi stata in te, non sarei entrata. Tu sei entrata per una cosa tua, ma credo che inconsciamente tu sia troppo legata al giudizio delle persone. Devi accettare di pensare di non piacere a tutti".