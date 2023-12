Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, sabato 2 dicembre, Greta Rossetti ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Lei e Mirko Brunetti ormai non sono più una coppia, e dicono di volersi vivere l’esperienza come singoli individui.

Al termine della diretta, i due ex fidanzati si prendono un momento per parlare. “Tu fai il tuo percorso ed io faccio il mio, non è un noi – dice Mirko -. Avremo modo di parlare di tante cose, è inevitabile. Io me la vivo in maniera molto leggera, non voglio appesantire troppo. Non so se per te e Perla sarà più difficile, ma lo è anche per me. Tante cose mi sono dispiaciute veramente”. “Perché non sei intelligente per niente. Pensavo fossi più intelligente”, replica Greta, e Mirko ribatte: “Le prime sì, poi no. Ad un certo punto avevo proprio rimosso determinate cose”.