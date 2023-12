Nelle passate settimane, Greta Rossetti ha speso belle parole sul conto di Vittorio Menozzi. L’ex tentatrice, infatti, aveva pubblicato su Instagram una storia dedicata al modello: “Com’è dolce questo ragazzo”.

Dopo una delle ultime puntate del Grande Fratello, Greta aveva fatto i complimenti a Vittorio: “Non commento certe cose che ho visto perché non mi sono piaciute. Lo schifo si commenta da solo e io non lo voglio commentare. Invece voglio dire la mia sulla parte di Vittorio. Mi ha emozionato molto e secondo me lui è un ragazzo fantastico. Ha un sacco di fragilità ed è bello, bello, bello internamento. Mi ha emozionato davvero e se mi commuovo significa che mi ha toccato. Quindi io gli faccio i miei complimenti, per il resto invece non dico nulla”.

Da quando la Rossetti ha messo piede nella Casa di Cinecittà, sono stati pochissimi gli inquilini ad aver passato del tempo con lei, e tra questi c’è Menozzi. Greta ha cercato di rassicurare il coinquilino rivelandogli che all’esterno molti telespettatori l’hanno capito, così come l’ha capito lei: “Mi sei arrivato, sei arrivato tu a me per come ti sto vivendo, l’ho vissuto guardandoti. Vuol dire che a tutte le persone come me tu arrivi allo stesso modo”.

Ma l’avvicinamento tra Greta e Vittorio non è piaciuto ad alcuni gieffini. Marco Maddaloni e Alex Schwazer, hanno consigliato al modello di andarci piano: “Anche Alex che è qui mi ha detto di parlarti e sai che lui non parla a sproposito – ha detto il judoka -. A noi dispiace se passi per uno che nemmeno il tempo che lei è arrivata e tu già boom ti butti. No, non sei quel tipo di ragazzo, tu sei un bravo ragazzo. poi magari con il tempo può nascere qualcosa tra voi, ma è una questione di modi e tempi. Noi però abbiamo odorato questa cosa strana e abbiamo preferito parlarti. Poi non è che non possiamo parlarci, ma io da solo non ci vado a parlare, non lo trovo proprio il caso di farlo”.