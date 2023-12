E’ arrivato il momento del primo confronto nella Casa del Grande Fratello tra Greta Rossetti e Perla Vatiero. L’ex tentatrice, vedendo la coinquilina da sola, si avvicina per confrontarsi su Mirko Brunetti e su quanto accaduto negli ultimi giorni.

Greta spiega che la loro rottura è stata causata principalmente da divergenze caratteriali. Secondo lei, Mirko si sente messo in imbarazzo dalla sua presenza, ma la Rossetti gli ha spiegato che, nonostante il sentimento reciproco, è meglio per entrambi allontanarsi.

“Abbiamo corso troppo”, dice. Per quanto le riguarda, Mirko può sentirsi libero. Greta riconosce di prendere le questioni sentimentali molto alla leggera, non si fa paranoie e anela a un rapporto civile. “Non prova più niente per me”, afferma certa. All'inizio sembrava tutto folle, ma con il tempo si è resa conto di essere stata precipitosa. Ad oggi si rende conto di dover mettere un punto. Bisogna, comunque, ridimensionare il tutto. Si è trattata di una relazione di soli cinque mesi, è facilmente superabile.

Perla risponde alla coinquilina dicendole che la situazione le crea un po' di disagio. Non ha nulla contro di lei, la vede come tutte le altre, ma comunque ritiene che il suo ingresso abbia creato scompiglio. “Io mi sento libera”, ribatte Greta, la quale vuole vivere il suo percorso come individuo e non come componente di un triangolo. Perla comprende in parte il suo desiderio di voler partecipare al programma, non ha nulla da perdere e ha messo i suoi obiettivi personali al primo posto.

“Lui quando ha scelto di venire qua non ha pensato a me, perché io devo pensare a lui?”, ribatte la Rossetti con tono polemico. L’ex tentatrice dice di essere entrata per vivere un'esperienza che le giovasse e non crede di aver fatto nulla di diverso rispetto al resto degli inquilini.