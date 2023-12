L’ingresso di Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello ha fortemente destabilizzato Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Ieri, l’ex tentatrice e l’ex fidanzato hanno discusso a lungo e, alla vista dei due, Perla ha l’ennesimo momento di sconforto.

“Non ce la faccio più”, sussurra la Vatiero tra i singhiozzi. Corre in bagno, si siede a terra, affonda le mani tra i capelli. "Non sono di ferro”, dice. A consolarla arrivano subito Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi. Il bidello calabrese a prova a tirarla su di morale: "Sei entrata che eri decisa, che non ti faceva paura niente...”, ma Perla non riesce a smettere di piangere.

Poi, i tre gieffini decidono di andare a fumare così da poter prendere un po' d'aria. Perla segue gli amici, cercando di nascondere le lacrime a Mirko coprendosi con gli occhiali da sole, ma il giovane non rimane indifferente alla fragilità dell'ex fidanzata e interrompe la conversazione con Greta.